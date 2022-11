© Vennemann, Sascha

Konfetti für den besten Kfz-Mechatroniker seines Jahrgangs in Niedersachsen: Patrick Paaschen (links) tritt am Freitag beim Bundeswettbewerb an. Ausbilder Carsten Voet (Inhaber Kfz-Reparaturwerkstatt Gerd Voet, rechts) und seine Kollegen freuen sich mit ihm. Foto: Vennemann