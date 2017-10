Empfehlung - Beste Stimmung auf dem Herbstmarkt Uelsen

Uelsen. Wie immer in den vergangenen Jahren um diese Zeit strahlte auch am Sonntag die Herbstsonne am blauen Himmel – und mit ihr um die Wette die Organisatoren des Herbstmarkts in Uelsen sowie die zahlreichen Besucher von nah und fern. Das sehr schöne Herbstwetter trug seinen Teil zu einem sehr gelungenen Markt in Uelsens „guter Stube“ im Ortskern bei.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/beste-stimmung-auf-dem-herbstmarkt-uelsen-211262.html