Berend Gortmann vom Azubi zum Volksbank-Chef

Anlässlich der Verabschiedung von Berend Gortmann aus dem aktiven Dienst waren am Mittwoch viele Wegbegleiter des Vorstandes der Volksbank Niedergrafschaft in den Saal Ridder in Wilsum gekommen, um auf eine beeindruckende Berufslaufbahn zurückzublicken.