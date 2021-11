Joachim Berends (BE Vorstand) (links), Hajo Bosch (Samtgemeindebürgermeister Uelsen), Wilfried Segger (Gemeindebürgermeister Uelsen) Jens Wolters (Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft Landkreis Grafschaft Bentheim mbH), Michael Reinink (Bautechnische Abteilung BE) und Frank Günther (Busverkehr BE) freuen sich über das neue Busdepot in Uelsen. Foto: Kraus