Bentheimer CDU lobt Uelser Bürgerbüro

Bei einem Besuch des Bürgerbüros im Rathaus Uelsen, das gerade modernisiert wird, hat die Bad Bentheimer CDU deutlich Kritik an Bürgermeister Volker Pannen (SPD) geübt. In Uelsen wurde das Bürgerbüro 1989 eingerichtet, in der Burgstadt gebe es gar keines.