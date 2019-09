Empfehlung - Beim Wilsumer Erntetag staubt es ordentlich

Wilsum Die Trecker-Freunde Wilsum organisieren alle zwei Jahre einen historischen Erntetag in Wilsum auf dem Gelände am „Mühlencafé“ an der Schoneveldschen Mühle. Am Sonntag standen hier ab Mittag mehr als 120 Traktoren und zahlreichen Geräte von anno dazumal zur Schau und waren auch im Einsatz zu sehen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/beim-wilsumer-erntetag-staubt-es-ordentlich-320403.html