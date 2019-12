Empfehlung - Bei Anke Baumeister in Getelo ist Kunst „eine runde Sache“

Getelo Stets am Ende des Jahres richtet die Grafschafter Kunstszene ihre Blicke auf das Örtchen Getelo. Dort veranstaltet Anke Baumeister seit mehr als drei Jahrzehnten in ihrem Wohnhaus immer wieder eine besondere Kunstausstellung. Zum nunmehr 33. Mal hat sie in diesem Jahr befreundete Künstlerinnen und Künstler aufgefordert, zu einem bestimmten Thema zu arbeiten und die Werke einzureichen. „Eine runde Sache“ lautet der Leitgedanke diesmal – und wieder ist eine Sammlung ganz unterschiedlicher Ergebnisse zusammengekommen. Mit einer fröhlichen Vernissage wurde die 33. Geteloer Kunstausstellung am Samstagabend eröffnet.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/bei-anke-baumeister-in-getelo-ist-kunst-eine-runde-sache-332965.html