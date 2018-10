Empfehlung - Behörden nehmen Unfallkreuzung ins Visier

Itterbeck Nach den beiden schweren Verkehrsunfällen am Sonnabend in Itterbeck mit zwölf Verletzten will sich die Verkehrskommission des Landkreises die Situation auf der Kreuzung an der ehemaligen Gastwirtschaft „Heideschlößchen“ ansehen. Am Donnerstag kommt das Gremium, dem Vertreter von Polizei, Landkreis, Stadt Nordhorn und der Kreis- und Landesstraßenbaubehörden angehören, an der Unfallstelle zusammen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/behoerden-nehmen-unfallkreuzung-ins-visier-261131.html