Empfehlung - Begeisternder Auftritt der BSV-Spielleute

Uelsen Mehrfache Bedeutung hat der Titel des Konzerts „Weg der Spielleute“, das am Samstagabend in der Halle des Autohauses Wolbert wieder eine große Zuhörerzahl erfreute und begeisterte. Man denkt zurück an den Oktober 2005, als Jan Mons noch als Schüler seine Spielleute zum ersten Mal in einem öffentlichen Konzert präsentierte und deren Erfolgsweg begann. Seit 2008 waren dann das Autohaus Wolbert und das Neuenhauser Forum die hiesigen Spielorte, und das Publikum wurde immer größer. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/begeisternder-auftritt-der-bsv-spielleute-262097.html