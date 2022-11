© Brandt, Marcel

Die Nemann GmbH aus Vechta übernimmt die Alexander Beckhuis GmbH in Uelsen, deren Insolvenz am 1. November vor dem Amtsgericht in Nordhorn eröffnet wurde. Der neue Besitzer, Clemens Nemann Junior, zieht dafür in die Grafschaft, um den Geschäftsstandort hier wieder zu stärken. Foto: Brandt