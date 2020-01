Empfehlung - Becken im Hallenbad Uelsen über Nacht ausgelaufen

Uelsen Eine böse Überraschung erlebten die Mitarbeiter des Waldbades in Uelsen, als sie am Freitagmorgen das Hallenbad für den täglichen Betrieb vorbereiten wollten. Über Nacht ist das 200 Quadratmeter große Sportbecken leergelaufen. Das teilte ein Mitarbeiter des Bades den GN auf Nachfrage mit. Zigtausende Liter Wasser sind zwischen Donnerstagabend und Freitagfrüh unbemerkt aus dem Becken gelaufen. Einen größeren Schaden richtete das Wasser offenbar nicht an, es lief zunächst in die Überlaufbecken des Hallenbades und dann in die Kanalisation, erklärte ein Mitarbeiter. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/becken-im-hallenbad-uelsen-ueber-nacht-ausgelaufen-341303.html