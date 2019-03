Baum stürzt auf parkendes Auto in Halle

Halle Aufgrund des Sturmtiefs ist ein größerer Baum an der Höcklenkamper Straße in Uelsen-Halle am Samstagnachmittag abgeknickt. Die Äste des Baumes fielen dabei zum Teil auf ein geparktes Auto. „Die Ortsfeuerwehr Uelsen wurde um 17.11 Uhr alarmiert und rückte mit zwei Fahrzeugen und elf Kameraden aus“, berichtet die Wehr am Sonntag. Mithilfe einer Motorsäge zerteilten die Kameraden die Äste in kleinere Stücke und entfernten sie vom Auto. „Auch ein größerer Ast, der sich in einen anderen Baum verfangen hatte, wurde entfernt“, heißt es in der Mitteilung.

Größere Äste sind am Samstag auf ein geparktes Auto gestürzt. Foto: Freiwillige Feuerwehr Uelsen