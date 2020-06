Autozirkus gastiert am Wochenende am ZAK in Uelsen

Uelsen Ein Zirkuserlebnis der besonderen Art erwartet kleine und große Artistikfans an diesem Wochenende in Uelsen, wenn der Autocirkus am ZAK seine Pforten öffnet. Vom eigenen Auto aus können Besucher des Zirkus beobachten, wie insgesamt fünf Artisten ihr Können unter anderem im Todesrad, in der Motorradkugel oder auf dem Trampolin unter Beweis stellen. Darüber dürfen sich Besucher auf spannende Jonglagen auf dem Hochseil und atemberaubende Kunststücke am Ring freuen. Die Vorstellungen finden statt am Samstag, 6. Juni, ab 17 Uhr und am Sonntag, 7. Juni, jeweils ab 14 und 17 Uhr. Der Einlass auf das Veranstaltungsgelände an der Rudolf-Diesel-Straße 14 beginnt jeweils eine Stunde vor Showbeginn. Wie die Organisatoren mitteilen, dürfen Besucher ihr Fahrzeug zur Sicherstellung der coronabedingten Hygienevorgaben nur für den Gang zur Toilette verlassen. Alle Artisten arbeiten jedoch in mehreren Metern Höhe, damit sie von jedem Auto aus gut sichtbar sind. Weitere Informationen zum Autocirkus gibt es auf www.zak-uelsen.com.