Empfehlung - Autofahrerin prallt gegen Baum auf B 403 bei Wilsum

Wilsum Nach Angaben der Polizei war die Frau gegen 16.30 Uhr in der Nähe des Campingplatzes Wilsumer Berge in Richtung Wilsum unterwegs. In einer langen Rechtskurve fuhr die 79-Jährige aus ungeklärter Ursache geradeaus einen Graben hinunter, wo sie frontal gegen einen Baum prallte. Ersthelfer befreiten die Frau aus ihrem Fahrzeug und betreuten sie bis zum Eintreffen der Rettungskräfte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/autofahrerin-prallt-gegen-baum-auf-b-403-bei-wilsum-281158.html