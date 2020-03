/ Lesedauer: ca. 2min Autofahrer nach Hagelschauer in Wilsum verunglückt

Nach einem kräftigen Hagelschauer ist ein Autofahrer am Dienstagabend mit seinem Wagen auf der Bundesstraße 403 in Wilsum ins Schleudern geraten. Das Auto überschlug sich und blieb neben der Fahrbahn liegen. Auch in Hoogstede verunglückte ein Autofahrer.