Autofahrer prallt mit zwei Promille gegen Baum

gn Itterbeck. Ein 23-jähriger Autofahrer aus Wietmarschen ist am frühen Sonntagmorgen mit seinem Fahrzeug auf der Hauptstraße in Itterbeck verunglückt. Wie die Polizei am Montag berichtete, kam der junge Mann gegen 4.40 Uhr mit seinem VW Passat auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Dabei wurde er schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt.

Die Polizisten stellten fest, dass der 23-Jährige erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwilliger Atemalkoholtest habe einen Wert von gut zwei Promille ergeben, heißt es. Dem 23-jährigen musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von 8500 Euro.