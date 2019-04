Empfehlung - Autofahrer landet im Straßengraben

Gölenkamp Gegen 16 Uhr am Freitag verlor ein 70-jähriger Autofahrer auf der Vechtetalstraße in Gölenkamp aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen. Er kam mit dem Opel links von der Fahrbahn ab und in einem Graben zum Stillstand. Der Fahrer und die Beifahrerin wurden zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht. Neben der Polizei war auch die Feuerwehr Uelsen vor Ort. Sie sperrte die Straße während der Einsatzarbeiten. In der Erstmeldung an die Rettungskräfte hieß es, ein Mensch sei eingeklemmt. Dies bewahrheitete sich glücklicherweise aber nicht.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/autofahrer-landet-im-strassengraben-294126.html