Empfehlung - Auto überschlagt sich in Halle

Halle Eine Frau und ihr 8 Jahre altes Enkelkind sind am Montagnachmittag auf der Hesinger Straße in Halle verunglückt. Nach Angaben der Polizei war die 74-Jährige aus Mander aus Richtung Lage kommend in Richtung Getelo unterwegs. Ausgangs einer Linkskurve verlor der Fahrerin aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über Ihren Audi. Der Kombi kam links von der Fahrbahn ab, streifte einen Baum und überschlug sich. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/auto-ueberschlagt-sich-in-halle-328810.html