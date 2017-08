Empfehlung - Auto fängt während der Fahrt an zu brennen

Uelsen. Ein Auto ist am Samstagnachmittag auf der Neuenhauser Straße in Uelsen aus bisher unbekannter Ursache in Flammen aufgegangen. Das Fahrzeug mit niederländischem Kennzeichen war Richtung Stadtmitte unterwegs, als die beiden Insassen bemerkten, dass Qualm aus dem Motorraum drang. Sie hielten an, stiegen aus und riefen die Feuerwehr.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/auto-faengt-waehrend-der-fahrt-an-zu-brennen-204263.html