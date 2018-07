Empfehlung - Ausstellung blickt zurück auf Johan Nieuhof und seine Zeit

Uelsen „Ein Leben zwischen Uelsen und Peking“: Das klingt auch heutzutage noch aufregend. Vor 400 Jahren aber, als Johan Nieuhof in Uelsen geboren wurde, waren Reisen nach Asien lebensgefährliche Abenteuer ins Ungewisse. Das zeigt unter diesem Titel nun eine Ausstellung über Leben, Werk und Familie des Weltreisenden, die am späten Mittwochnachmittag in den Räumen der Volksbank Niedergrafschaft in Uelsen eröffnet wurde und dort bis zum 17. August während der Geschäftszeiten zu sehen ist.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/ausstellung-blickt-zurueck-auf-johan-nieuhof-und-seine-zeit-244311.html