App informiert über Musikschul-Angebote

Uelsen Zum neuen Schuljahr wird die Musikschule Niedergrafschaft mit einer eigenen App über ihre aktuellen Veranstaltungen, Projekte und Aktionen informieren. Nicht zuletzt aus Gründen der Nachhaltigkeit hat die Einrichtung beschlossen, auf die bisher zweimal jährlich veröffentlichten gedruckten Kursbroschüren zu verzichten. Die App mit dem Namen „Musikschule Niedergrafschaft“ kann bereits jetzt kostenlos sowohl im Apple AppStore als auch im Google PlayStore heruntergeladen werden. Neben aktuellen Informationen über die Einrichtung gibt es für die Nutzer dann auch die Möglichkeit, in einem Forum untereinander in Kontakt zu treten und dort etwa auf Verkäufe von Musikinstrumenten hinzuweisen.

„Die Einführung unserer App ist nicht nur ein weiterer Schritt in Richtung Digitalisierung, sie trägt auch zu einer Optimierung der Arbeitsprozesse im Verwaltungsbereich bei“, so Musikschulleiter Dominik Grimm. Dabei werden sämtliche Eingaben über die neue App automatisch mit dem schuleigenen Verwaltungsprogramm synchronisiert. Auch für Eltern und Kooperationspartner bringt die App zahlreiche Vorteile. So werden von der Musikschule zukünftig etwa Rechnungen, SEPA-Mandate, Anmeldebestätigungen und viele weitere Dokumente direkt über die neue App zur Verfügung gestellt. Auch für die Lehrkräfte wird die Unterrichtsorganisation leichter und schneller. Mit Hilfe der App gibt es jetzt die Möglichkeit, via Smartphone die Anwesenheitslisten der Schüler zu bearbeiten, Unterricht zu verlegen oder mit den Schülern Dokumente zu teilen, ohne etwa Telefonnummern oder E-Mail-Adressen zu benötigen.

Der entstehende Datenaustausch erfolgt für alle Nutzer verschlüsselt und Datenschutz-Grundverordnungskonform über ein externes zertifiziertes Rechenzentrum. Die Nutzung der neuen digitalen Plattform steht ausdrücklich nicht nur Schülern oder Eltern der Einrichtung zur Verfügung, sondern richtet sich als zentrale musikalische Informationsplattform an alle kulturell Interessierte aus der Region. Für Fragen und Hilfestellungen zur neuen App steht das Büro der Einrichtung zu den gewohnten Öffnungszeiten telefonisch zur Verfügung.