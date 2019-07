Empfehlung - Andree Kortmann regiert bei den Schützen in Uelsen

Uelsen Verstärkt wird das Königspaar durch die Begleiterpaare Tim Hamhuis und Melanie Veenas sowie Nils Schmitz und Lea Kreuzhermes. Jörg Gommer ist in Uelsen der Mundschenk. Andree Kortman ist der 106. König in der langjährigen Vereinsgeschichte. Beim vorhergehenden Preisschießen sicherte sich Janita Bosch den ersten Preis (Krone), der zweite Preis (Zepter) ging an Jannek Plescher, Gerwin Baumann schoss den dritten Preis (Reichsapfel), Thorsten Kuiper den vierten Preis (linker Flügel), Mirko Schütte den fünften Preis (rechter Flügel) und Tobias Breuker den 6. Preis (Schweif). In diesem Jahr waren 346 Schuss nötig, um alle Preise zu vergeben. Bereits am Sonntag wurde Berend Kortman, Vater des neuen Schützenkönigs, Kaiser. Hier bedurfte es 151 Schrotladungen, um den Holzadler von der Stange zu holen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/andree-kortmann-regiert-bei-den-schuetzen-in-uelsen-308505.html