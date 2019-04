Empfehlung - Am großen Flügel fühlt sich Sandy aus Uelsen pudelwohl

Uelsen Am großen Flügel fühlt sich Sandy van der Paard pudelwohl. Klassische und zeitgenössische Werke lässt die Achtjährige aus Uelsen an dem Instrument erklingen – und wenn sie ein Stück erst einmal beherrscht, spielt sie es gleich auswendig. Schon seit vier Jahren nimmt sie Klavierunterricht und konnte Noten früher lesen als Buchstaben. Vor Kurzem stellte sie sich in Enschede ihrer zweiten Prüfung innerhalb des internationalen, aus England stammenden Prüfsystems „Associated Board of Royal Schools of Music“ (ABRSM).(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/am-grossen-fluegel-fuehlt-sich-sandy-aus-uelsen-pudelwohl-292262.html