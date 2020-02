Empfehlung - Aktion gegen den EPS: Bunte Nistkästen hängen bald in Uelsen

Uelsen Ein umfassendes Projekt ist vollendet: 80 bunte Nistkästen für Meisen haben Kinder und Eltern der Kindertagesstätte „Amselstrolche“ in Uelsen gefertigt (die GN berichteten auf der Kinderseite). Nun sind die kleinen und großen Handwerker fertig und haben die geschaffenen Kästen an Bürgermeister Wilfried Segger und Samtgemeindebürgermeister Hajo Bosch übergeben. Die farbenfrohen, individuell gestalteten Kästen sollen im Umfeld der Kita und an weiteren Orten in der Gemeinde Uelsen aufgehängt werden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/aktion-gegen-den-eps-bunte-nistkaesten-haengen-bald-in-uelsen-345673.html