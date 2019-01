Empfehlung - Acht Uelser lassen sich zum Müller ausbilden

Uelsen Vor allem abends liefert die Windmühle in Uelsen derzeit ein beeindruckendes Bild: Dann leuchten die vielen kleinen Lampen an den Lichterketten, die an den Flügeln befestigt worden sind. Der Vergleich zu einem kleinen Leuchtturm an der Küste ist vielleicht gar nicht so weit hergeholt, denn durch die Lage auf dem Mühlenberg lässt sich das Uelser Wahrzeichen schon aus einiger Entfernung erkennen. Korn gemahlen wurde in der Mühle freilich schon lange nicht mehr, 1928 wurde der Erdholländer stillgelegt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/acht-uelser-lassen-sich-zum-mueller-ausbilden-277578.html