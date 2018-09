Empfehlung - 77 junge Bläser gestalten Gottesdienst in Uelsen

Uelsen Ziel der Jugendposaunentage, die in diesem Jahr zum 16. Mal stattfanden, war das altreformierte Gemeindezentrum in Uelsen. 77 Bläserinnen und Bläser aus 15 reformierten und altreformierten Posaunenchören in der gesamten Grafschaft, darunter auch Mitglieder des „Jungen Posaunenchors Grafschaft Bentheim“, kamen mit ihren Ausbildern in die Niedergrafschaft, um gemeinsam für den Gottesdienst am Sonntag zu proben. 30 Teilnehmer waren zum ersten Mal bei den Jugendposaunentagen dabei. Geleitet wurde das Treffen, das der Posaunenchor der altreformierten Gemeinde Uelsen ausrichtete, von der Landesposaunenwartin Helga Hoogland. Untergebracht war die Gruppe in der Jugendherberge.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/77-junge-blaeser-gestalten-gottesdienst-in-uelsen-249677.html