Empfehlung - 53-jähriger Randalierer verletzt Polizisten leicht

gn Itterbeck. Beamte der Polizei aus Nordhorn und Emlichheim sind in der Nacht zu Dienstag zu einem Einsatz in die Egger Straße nach Itterbeck gerufen worden. Gegen etwa 1 Uhr hatten sich Nachbarn beschwert, weil ein 53-jähriger Mann dort seine eigene Wohnung demolierte. Die Polizisten trafen den Verursacher wenig später auf der Straße vor seinem Wohnhaus liegend an. Als er die Polizei erkannte, reagierte er äußerst aggressiv und begann nach den Beamten zu treten und zu schlagen. Er konnte überwältigt und gefesselt werden. Ein Polizist wurde dabei leicht verletzt, blieb aber dienstfähig. Dem Randalierer wurde eine Blutprobe entnommen. Er wird sich wegen mehrerer Delikte in einem Strafverfahren verantworten müssen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/53-jaehriger-randalierer-verletzt-polizisten-leicht-235425.html