500 Quadratmeter Wald brennen in Itterbeck

Zu einem Waldbrand in der Nähe des Festplatzes in Itterbeck ist am Donnerstag die Feuerwehr alarmiert worden. Etwa 500 Quadratmeter Fläche standen in Brand. Die Wehrleute verhinderten mit enormen Wassereinsatz, dass sich das Feuer weiter ausdehnte.