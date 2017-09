Empfehlung - 40-Tonner verliert die Balance

Wilsum. Ein 40-Tonner ist am Mittwoch gegen 17 Uhr in Wilsum umgekippt. Der Lastwagen war gerade dabei, Zierkies auf einem Firmengelände an der Straße Mittelesch abzuladen. Aus bisher ungeklärter Ursache kippte der Anhänger plötzlich auf die Seite. Es sei nicht auszuschließen, dass eine Sturmböe des Tiefs „Sebastian“ dafür verantwortlich ist, hieß es vor Ort.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/40-tonner-verliert-die-balance-207377.html