346 Biker rasen über altes Bundeswehrdepot

Das 5. Classic-Racing hat am Wochenende mit Old- und Youngtimern aus dem Motorradrennsport zahlreiche Zuschauer am ehemaligen Bundeswehrdepot in Itterbeck begeistert. Dort dröhnten die Motoren, als die Rennfahrer die Gashähne ihrer Maschinen aufdrehten.