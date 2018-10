Empfehlung - 19-Jähriger überschlägt sich mit Auto auf Uelsener Straße

Uelsen Der 19-jährige Uelsener fuhr mit seinem Opel Corsa gegen 15 Uhr in Richtung Uelsen. Nach Angaben der Polizei kam er hier zunächst rechts von der Fahrbahn ab, als er vermutlich einem entgegenkommenden landwirtschaftlichen Fahrzeug auswich. Nach Gegenlenken des Fahrers prallte der Wagen nachfolgend am linken Fahrbahnrand gegen einen Telefonmast, legte sich aufs Dach und schleuderte zurück an den rechten Fahrbahnrand. Das Auto rutsche in einen Straßengraben, wo es gegen einen Baum prallte und hier liegen blieb.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/19-jaehriger-ueberschlaegt-sich-mit-auto-auf-uelsener-strasse-262124.html