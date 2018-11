Empfehlung - 13. Martinsmarkt in Uelsen wieder ein voller Erfolg

Uelsen „Du musst feste zudrücken!“ Ronja drückt den Brotteig ganz fest um das Ende eines langen Astes. Jetzt hat sie es geschafft und sie hält den Teig in ein offenes Feuer. Sofort fängt der Teig an zu duften, aber bis das Brot fertig ist, muss sie noch ein bisschen Geduld haben. Der Duft hat an diesem Nachmittag auf dem „Hof Blekker“ viel Konkurrenz. Ein paar Meter weiter riecht es nach Bratwürstchen und auch nach Glühwein. Über allem aber wehen die Schwaden der zahlreichen offenen Feuer. Immer wieder legen die Bewohner des Hofes Holz nach und halten sie am Brennen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/13-martinsmarkt-in-uelsen-wieder-ein-voller-erfolg-268081.html