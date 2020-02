/ Lesedauer: ca. 4min 1000 Traktoren begleiten Klöckner-Besuch in Wilsum friedlich

Rund 1500 Landwirte samt gut 1000 Traktoren haben am Dienstag mit Sirenengeheul Agrarministerin Julia Klöckner zur Anbautagung in Wilsum in Empfang genommen. Der Protest der Landwirte verlief ruhig, sorgte jedoch für Beinträchtigungen im Verkehr.