100 Uelser Kinder setzen sich für ihren Schulwald ein

gn Uelsen. Es gab für die 100 Kinder und Eltern der Grundschule Uelsen viel zu tun. So wurden unter anderem das Weidentipi auf dem Gelände ausgebessert, eine Brombeer- und eine Himbeerhecke gepflanzt und das Astsofa mit Totholz aufgefüllt. Aber auch andere kleine Bäumchen wurden von vielen fleißigen Händen eingepflanzt. Vor allem die Wildbienen, für die in diesem Jahr ein Bienenhotel errichtet wurde, sollen sich in Zukunft noch wohler im Schulwald fühlen. Für sie wurde eine Linde gepflanzt, da dieser Baum aufgrund seiner Blütenpracht für Bienen besonders attraktiv ist.

Aber auch für kreative Köpfe gab es einiges zu tun: Auf der Obstwiese wurden Schilder für die einzelnen Baumsorten beschriftet und bemalt. Am Forschertisch konnten alle Besucher den Schulwald und seine Bewohner erkunden. Gefundene Schätze konnten aufgeklebt, unter die Lupe genommen und mitgenommen werden. Auch für die Verpflegung wurde gesorgt: In der Pause gab es Kaffee, Tee, Brötchen und Kuchen für alle, zur Verfügung gestellt durch die Naturschutzstiftung.

Beendet wurde der Vormittag, an dem auch das Wetter mitgespielt hat, mit einer gemeinsamen Aktion aller Besucher: Eine lange Menschenschlange bildete sich vom Eingang bis zum Bienenhotel, und Becher für Becher wurde Sand für eine Bienensandgrube weitergeleitet. Die Organisatoren freuen sich sehr über das große Interesse am Schulwald und darüber, dass so viele Kinder und Eltern gekommen sind. Die nächste Aktion im Schulwald der Grundschule Uelsen soll im März kommenden Jahres stattfinden.