Empfehlung - 20. Grafschafter Kleintierbörse in Uelsen lockt zum Besuch

Uelsen In Zusammenarbeit mit dem Raiffeisenmarkt Ems-Vechte Uelsen findet am Sonntag 16. Februar, die 20. Grafschafter Kleintierbörse statt. Veranstaltungsort ist das Kleintierzüchterheim an der Geteloer Straße 2/Ecke Itterbecker Straße in Uelsen. Verantwortlich ist der Verein der Vogelliebhaber Niedergrafschaft, in Zusammenarbeit mit der Raiffeisen-Ems-Vechte Uelsen. Eingeladen wurden auch Kleintiervereine aus der Grafschaft und den benachbarten Niederlanden. In der Zeit von 9 bis 12 Uhr kann jeder kaufen, verkaufen und tauschen. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass vom Veranstalter keine Verkaufskäfige gestellt werden, sie sind vom Verkäufer selbst mitzubringen, und mit der nötigen Einstreu zu versehen. Verdreckte oder nicht angemessene Verkaufsbehältnisse werden zurück gewiesen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/-20-grafschafter-kleintierboerse-in-uelsen-lockt-zum-besuch-343199.html