Zwei Tote in Wohnhaus - Mann soll Frau getötet haben

dpa Kahl am Main In einem Einfamilienhaus im unterfränkischen Kahl am Main hat die Polizei eine Frau und einen Mann tot gefunden. Beide seien offenbar durch Gewalt ums Leben gekommen, teilten die Ermittler mit. Nach gegenwärtigem Stand der Ermittlungen sei davon auszugehen, dass es sich bei dem männlichen Toten um den Täter handelt. Die Hintergründe und der Hergang der Tat seien noch völlig unklar, hieß es. Unklar war zunächst auch, in welchem Verhältnis die beiden tot gefundenen Personen zueinander standen.