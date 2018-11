Zverev spielt bei ATP Finals um den Titel

dpa London Tennisprofi Alexander Zverev spielt am Sonntag bei den ATP Finals in London um den bislang größten Titel seiner Karriere. Der 21-Jährige trifft im Endspiel beim Saisonabschluss auf den Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic. In der Vorrunde des Turniers hatte Zverev gegen den Serben noch glatt in zwei Sätzen verloren. Im Halbfinale hatte sich der gebürtige Hamburger gegen sein Vorbild Roger Federer aus der Schweiz durchgesetzt. Damit ist er der erste Deutsche seit Boris Becker vor 22 Jahren im Finale der Veranstaltung.