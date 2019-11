Zeuge: Trump erkundigte sich nach Biden-Ermittlungen

dpa Washington US-Präsident Donald Trump hat sich einer Zeugenaussage zufolge bei einem US-Botschafter persönlich nach Ermittlungen in der Ukraine erkundigt, die potenziell einem seiner Rivalen schaden könnten. Der geschäftsführende US-Botschafter William Taylor in der Ukraine sagte vor dem Kongress aus, seine Mitarbeiter hätten mitbekommen, wie der Botschafter bei der EU, Gordon Sondland, mit Trump telefonierte. „Meine Mitarbeiter konnten Präsident Trump am Telefon hören, wie er Botschafter Sondland nach „den Ermittlungen“ fragte“, sagte Taylor.