Wuppertal: Schwebebahn-Testfahrten nach Unfall starten

dpa Wuppertal Vier Monate nach einem Unfall der Wuppertaler Schwebebahn startet die Bahn an diesem Samstag einen zweiwöchigen Testbetrieb. Voraussichtlich Anfang August soll die Bahn wieder für Fahrgäste verkehren, sagte ein Stadtwerke-Sprecher. Die Ermittlungen wegen des Unfalls wurden eingestellt. Es hätten sich keine Anhaltspunkte für ein strafbares Fehlverhalten ergeben, so die Staatsanwaltschaft. Ursache des Unfalls sei ein zuvor nicht erkennbarer Materialverschleiß gewesen. Seit dem Unfall am 18. November 2018 steht das weltberühmte Verkehrsmittel still.