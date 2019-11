Weitere Festnahme im Missbrauchsfall von Bergisch Gladbach

dpa Krefeld Wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs hat die Polizei in Krefeld einen 38-Jährigen festgenommen. Der Fall stehe im Zusammenhang mit den Festnahmen nach einer Wohnungsdurchsuchung in Bergisch Gladbach Ende Oktober, sagte ein Polizeisprecher. Weitere Details, zum Beispiel einen konkreten Tatvorwurf, nannte er nicht. Ende Oktober waren bei der Durchsuchung in Bergisch Gladbach Daten im Umfang von etwa drei Terabyte sichergestellt worden, die unter anderem schweren sexuellen Kindesmissbrauch zeigen sollen.