dpa New York Am New Yorker Aktienmarkt hat der Pessimismus kurz vor Handelsende spürbar nachgelassen. Der Dow Jones reduzierte seine Verluste merklich und ging mit einem Abschlag von nur noch 0,09 Prozent auf 25 450 Punkten über die Ziellinie. Der Euro erholte sich von seinen hohen Vortagesverlusten und kostete im New Yorker Handel 1,1232 US-Dollar.