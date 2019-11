Wahlbeobachter: Weißrussland-Wahl undemokratisch

dpa Minsk Internationale Wahlbeobachter haben der Parlamentswahl in Weißrussland ein vernichtendes Zeugnis ausgestellt. Die Abstimmung habe einen „Mangel an Respekt für die demokratischen Verpflichtungen“ gezeigt, sagte die Chefin der Beobachtermission, Margareta Cederfelt. Die Parlamentswahlen drohten zu einer Formalität zu werden. Belarus gilt unter dem autoritären Präsidenten Alexander Lukaschenko als letzte Diktatur Europas. Die Wahlbeobachter bemängelten, dass es in der Ex-Sowjetrepublik mit gleichgeschalteten Staatsmedien keinen freien Wahlkampf gegeben habe.