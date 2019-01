Viele Tiere verenden bei Hitzewelle in Australien

dpa Sydney Nach kurzer Abkühlung erlebt Australien eine neue Hitzewelle. Laut dem Wetterdienst im Süden des Landes wurden heute Rekordtemperaturen von mehr als 45 Grad erreicht. In den Bundesstaaten Victoria und New South Wales im Südosten soll es demnach auch zu den Feiern zum Australia Day am Samstag brütend heiß werden. Verheerende Auswirkungen haben die andauernde Hitze und Dürre auch in der Tierwelt, wie Medien berichteten. Rund 40 tote Wildpferde wurden demnach in ausgetrockneten Wasserlöchern südwestlich von Alice Springs in der Mitte des Landes, gefunden.