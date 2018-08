Verletzte und aggressive Stimmung in Chemnitz

dpa Chemnitz Bei Protesten rechter und linker Demonstranten in der Chemnitzer Innenstadt sind am Abend mindestens zwei Menschen verletzt worden. Die Polizei wollte nicht ausschließen, dass sich Zahl der Betroffenen noch erhöht. Es seien Feuerwerkskörper und Gegenstände geworfen worden, hieß es. Teilnehmer berichteten von einer aggressiven Stimmung. Anlass der Proteste waren gewalttätige Ausschreitungen am Rande des Stadtfestes. Dabei war ein 35 Jahre alter Deutscher durch Messerstiche getötet worden, gegen einen 23 alten Syrer und einen 22-jährigen Iraker wurde Haftbefehlerlassen.