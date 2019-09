Vatikan übt massive Kritik an Reformen deutscher Katholiken

dpa Rom Der Vatikan hat den geplanten Reformprozess der katholischen Kirche in Deutschland massiv kritisiert. Die deutsche Teilkirche könne nicht über Themen wie die Position der Frauen entscheiden, weil diese die ganze Weltkirche beträfen. So heißt es in einem Gutachten des „Päpstlichen Rats der Gesetzestexte“. Der Rat sieht auch die Beteiligung der Laien, also der ganz normalen Gläubigen an dem Reformprozess kritisch. Denn die katholische Kirche sei „nicht (...) demokratisch strukturiert“. Entscheidungen würden letztlich von den Bischöfen getroffen.