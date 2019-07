Vater und Tochter sterben bei Unfall auf A8

dpa Brunnthal Tödlicher Unfall am Sonntagmorgen: Eine fünfköpfige Familie aus den Niederlanden hat sich auf der A8 bei München mit ihrem Kleinbus überschlagen und ist mit dem Fahrzeug gegen einen Baum gekracht. Für den 43 Jahre alten Vater und seine dreijährige Tochter konnten die Retter nichts mehr tun. Beide starben am Unfallort kurz nach der Ausfahrt Brunnthal an ihren schweren Verletzungen. Die Mutter, die am Steuer saß, wurde schwer verletzt, ebenso wie zwei Kinder. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar.