dpa München Ein Vater hatte mit seinem SUV sein kleines Kind in München überrollt - die Einjährige ist jetzt an den Folgen des Unfalls gestorben. Beim Einfahren in eine Tiefgarage im Stadtteil Pasing war das Mädchen am Dienstag vor den Geländewagen des 42-Jährigen gelaufen. Dabei stürzte sie, geriet mit dem Oberkörper unter das Auto und wurde überrollt.