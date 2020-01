US-Regierung dementiert Pläne zu Truppenabzug aus dem Irak

dpa Washington Die US-Streitkräfte planen derzeit keinen Truppenabzug aus dem Irak. „Die US-Politik in Bezug auf unsere Truppenpräsenz im Irak hat sich nicht verändert“, schrieb die Sprecherin des Pentagons, Alyssa Farah, auf Twitter. Kurz zuvor hatte Verteidigungsminister Mark Esper US-Medienberichten zufolge gesagt, es gebe derzeit keine Pläne für einen Abzug. Esper reagierte damit auf Berichte über einen Brief an das irakische Verteidigungsministerium, in dem im Namen eines US-Generals die Vorbereitungen für einen Abzug der US-Soldaten angekündigt wurden.