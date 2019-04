dpa Paris Im Pferdefleisch-Skandal um den den französischen Großhändler Spanghero will ein Gericht in Frankreich voraussichtlich heute ein Urteil fällen. Spanghero soll 2012 und 2013 wissentlich als Rind gekennzeichnetes Pferdefleisch vertrieben haben. Zu den Empfängern gehörte der Hersteller Comigel in Metz, der Fleischprodukte wie Lasagne zubereitete. Die Fertiggerichte wurden laut früheren Berichten in vielen Ländern verkauft, auch in Deutschland.