Urteil im Mordprozess um Tramperin Sophia erwartet

dpa Bayreuth Im Mordprozess um die Tramperin Sophia soll heute das Urteil vor dem Landgericht Bayreuth fallen. Zuletzt trugen Staatsanwaltschaft, Nebenkläger und Verteidiger ihre Plädoyers vor - mit vier unterschiedlichen Tatabläufen. Fest steht nur: Sophia wollte vor gut einem Jahr von Leipzig Richtung Nürnberg trampen. Von dort wollte sie laut ihres Bruders per S-Bahn zu ihrer Familie nach Amberg fahren. Dort kam die 28-Jährige nie an. Ihre Leiche wurde in einem Straßengraben in Spanien entdeckt. Laut Anklage hat ein Fernfahrer die Tramperin ermordet, um eine sexuelle Straftat zu verdecken.